Antognoni: “Costretto a lasciare la Viola. Troppi dirigenti non vengono dal calcio”

Giancarlo Antognoni è intervenuto oggi a Radio Toscana, parlando di attualità ma tornando anche sulla vicenda del suo addio alla Fiorentina: "Mi hanno costretto a lasciare la Fiorentina" ha detto la bandiera ed ex dirigente viola.

"Il mondo del calcio mi piaceva di più prima, oggi meno: ci sono personaggi che non mi piacciono. Mi dispiace esser fuori dalla Fiorentina ma è una scelta che ho fatto io. Anche se forse mi hanno costretto a prendere questa decisione. Ma non ho comunque rimpianti. Ormai nel calcio ci sono sempre più persone che arrivano lì senza aver mai fatto calcio".

"Dodò e Mandragora? Andranno valutati e verificati, mentre Odriozola e Torreira li conoscevamo. Mandragora lo conoscevo dall’Under 21, è valido nonostante i vari infortuni. Dodo invece non lo conosco bene, ma senz’altro dovrà ambientarsi. Jovic? Lo si ha presente più che altro per quanto è stato pagato, 60 milioni. Ma chi sarà il titolare tra lui e Cabral? Non sarà semplice".