Poco più di un anno di voci: tutte le smentite della proprietà viola

La cronistoria dei "non è vero"

A dire il vero, scrive oggi La Nazione, la Fiorentina Rocco Commisso l'ha messa in vendita per primo: in maniera provocatoria, il 14 maggio del 2021, invitando i fiorentini che vogliono bene alla squadra a farsi avanti. Poi, ecco una sequela di voci sempre smentite da Rocco stesso o da Joe Barone.