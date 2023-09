Antognoni: “A Italiano servono giocatori per il suo gioco. Sul mercato…”

Il grande ex viola ed Unico 10, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della Nazionale italiana e anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "Un giocatore che viene convocato dalla Nazionale deve sempre essere contento di questo. È cambiato tutto l'ambiente calcio e aumentate le partite. Adesso la nazionale è diventata quasi un optional. Rinunciare alla maglia azzurra? Prima non succedeva. Alcuni oggi ci vanno mal volentieri. Spalletti l'ideale in questo momento, anche per la tipologia di gioco che propone".