ANSA: “C’è almeno un fermato tra i tifosi viola” Ci sono le immagini

"La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini. C'è almeno un fermato tra i tifosi della Fiorentina. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. Tra i tifosi identificati almeno uno è stato fermato. A quanto si apprende da fonti della polizia ceca, l'ipotesi per gli altri è quella di trasferirli alla fan zone della Fiorentina per assistere alla partita da lì anziché allo stadio."