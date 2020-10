Ancora Iachini: “Amrabat? Tornare ora a due in mezzo sarebbe un passo indietro”

Dopo le parole pronunciate a Sky Sport (LEGGI QUI), il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato anche in una breve conferenza stampa: “Alibi? Dovevamo prestare più attenzione nei gol della Sampdoria, ma siamo stati bravi a riacciuffare una partita creando i giusti presupposti. Peccato, perché gli alibi non mi piacciono ma meno male che il mercato termine e chiudiamo questa benedetta serranda. Non posso rimproverare i ragazzi per l’impegno che hanno profuso, ma queste voci devono terminare.

Amrabat? Stiamo cercando di fare un calcio più propositivo, quando giochi con un centrocampo tecnico, Chiesa e due punte vuoi fare un calcio offensivo: nell’altro centrocampista devi trovare l’equilibrio e cambiare modulo potrebbe non essere la soluzione giusta. Sui due in mezzo ci lavoreremo, ma può capitare di avere una giornata storta e mi auguro che recuperi bene la condizione”.

MARTINEZ QUARTA, NUOVI CONTATTI CON IL RIVER: OFFERTA RITOCCATA