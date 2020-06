Ancora Fossi: “Stadio a Campi Bisenzio pronto nel 2024”

Obiettivo 2024 per (l’eventuale) nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. A dirlo è il sindaco Emiliano Fossi che dopo le dichiarazioni di questa mattina, a margine dell’incontro con Joe Barone, ha aggiunto a Radio Sportiva:

Il vantaggio di Campi Bisenzio è che l’area in questione non ha vincoli, perchè è libera da altri edifici. Credo che i tempi che la Fiorentina si è data possano essere rispettati, quindi completare l’opera per il 2024.