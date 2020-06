Sindaco Campi: “Fiorentina, passo importante l’acquisto dei terreni. Incontro per programmare il lavoro”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, dopo l’incontro con Joe Barone ha parlato così:

“Era un incontro importante da fare, ci son state novità rilevanti. La Fiorentina ha opzionato i terreni di cui si parla da tempo, ci siamo visti per coordinarci. Stiamo impostando il lavoro da fare fra comune e Fiorentina su quell’area. Sono realista, ho grandi ideali ma sono concreto. Vado con cautela, sono soddisfatto dell’incontro ma si fa un passo per volta. Nardella non è geloso? Son parole importanti se lo ha detto, è sindaco della città metropolitano quindi deve guardare fuori dall’area comunale. Mi interessa il suo ragionamento che è positivo. Difficoltà di viabilità? Ci siamo visti altre volte, sappiamo criticità e vantaggi dell’area. Se andremo avanti dovremo occuparci del tema viabilità. Il 16 giugno adottiamo il piano strutturale in consiglio comunale, sarà su ciò che abbiamo fino ad oggi ma adesso c’è il tema stadio e quindi sono cose staccate. Come detto la Fiorentina ha fatto un passo avanti importante”.