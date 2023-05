Anche in Spagna celebrano la Fiorentina: “Solo i viola nelle quattro finali europee”

Anche il noto quotidiano Marca, uno dei giornali sportivi più importanti al mondo, ha celebrato il traguardo ottenuto dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano giovedì scorso, ovvero la finale di Conference League. Come ha appunto ricordato la redazione spagnola anche sui propri social, la Fiorentina è fin qui l'unico club del calcio europeo ad essere arrivato in finale in tutte le quattro manifestazioni calcistiche continentali: Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa e Conference League. Un traguardo, questo, che ha regalato un immenso orgoglio a tutti i tifosi della Fiorentina e che ha fatto parlare della società gigliata in tutto il mondo.