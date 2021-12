Amrabat out a Verona: permesso per lasciare Firenze in anticipo, ecco perché

Il centrocampista marocchino non farà parte dei convocati viola per la sfida in programma domani al Bentegodi contro il Verona

Federico Targetti

Termina in anticipo il 2021 professionale di Sofyan Amrabat. Secondo quanto trapela dalla società viola, infatti, il centrocampista marocchino della Fiorentina ha chiesto di raggiungere la sua famiglia prima della gara di domani per motivi personali.

Amrabat, dunque, non farà parte dei convocati viola per la sfida in programma domani al Bentegodi contro il Verona. Italiano dovrebbe riabbracciarlo per la ripresa delle attività visto che le possibilità che la Coppa d'Africa venga rinviata aumentano con il passare delle ore.