Tempo scaduto

La prima stagione in viola di Amrabat si può tranquillamente catalogare nel reparto dimenticatoio. Fuori ruolo, troppo legnoso e poco tranquillo. Il centrocampista marocchino doveva essere l’arma in più della Fiorentina e in certi frangenti si è invece rivelato un problema. Questa sera contro l’Atalanta l’ex centrocampista del Verona torna titolare, con la speranza di vederlo finalmente brillare. Il futuro, ora più che mai è incerto, ma questo ovviamente non riguarda solo Amrabat, anche se il fardello dei tanti milioni spesi per lui è stato spesso troppo pesante da trascinare. Ottenere una salvezza anticipata potrebbe dare una maggior tranquillità anche al centrocampista, che da ora alla fine si gioca anche il suo futuro, visto che la Fiorentina, ora più che mai ha bisogno di tutto tranne che di altre incertezze.

