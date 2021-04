Amrabat, ora o mai più. C’è tanto da ricostruire (e dimostrare)

Sofyan Amrabat è al bivio. Come leggiamo su La Nazione, quest’ultimo scorcio di campionato sarà importante per comprendere le prospettive del Marocchino nella prossima stagione. Tre i motivi per la svolta. Complice l’assenza di Pulgar, il ruolo di domenica sarà quello che Amrabat preferisce, ossia centrale, davanti alla difesa; se davvero c’erano alibi per l’ultimo periodo, tra problemi fisici e caratteriali, è arrivato il momento di dimostrarlo sul campo; come dimostra l’esclusione di Genova, adesso non ci sono più le gerarchie di qualche tempo fa. Il problema con la lingua è stato di difficile risoluzione per Prandelli, tanto che è stato deciso di far frequentare al giocatore lezioni intensive di italiano. I tentativi di alzarne il raggio d’azione sono andati a vuoto, si legge, proprio perché non hanno trovato la massima soddisfazione del centrocampista. Ricostruire e dimostrare, in attesa che al timone si piazzi, magari, l’allenatore che a Verona lo ha fatto esprimere al meglio…