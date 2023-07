Amrabat, lo United ha lo stesso problema della Fiorentina: serve cedere

Tiene banco ancora il caso che riguarda Sofyan Amrabat. Il giocatore è sul mercato e la Fiorentina spetta offerte importanti per liberarsi del marocchino e dare il via al proprio mercato. Per adesso tutto tace, mentre il centrocampista manda segnali sui social. Una delle squadre interessate è il Manchester United, che deve risolvere qualche problema interno. Infatti, come riporta Sport Mediaset, il club inglese deve cedere per fare mercato. Uno di questo giocatori è Maguire, valutato 58 milioni, cifra ritenuto davvero alta dal resto dei club. Nulla si muove e quindi sarà difficile vedere mosse in uscita nel caso di Amrabat.