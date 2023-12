Amoruso va oltre i gol: “I centrali titolari per me sono Milenkovic e Ranieri”

"Milenkovic se sta bene è il più forte dei nostri difensori, sottolineo se sta bene. Non mi ricordo errori evidenti di Ranieri, me ne ricordo degli altri, centrali e laterali. Nel calcio si guardano i risultati, i giocatori che negli anni sanno fare la differenza, che mantengono uno standard alto. Io penso che la difesa per una serata di gala possa essere proprio Milenkovic e Ranieri. A piede invertito? Parisi e Quarta se gioca con Milenkovic si devono e si sono dovuti adattare a nuove prospettive, nuove misure rispetto al piede forte".

Sul mercato

"Mah, le toppe mi interessano il giusto, dovrebbe essere un rinforzo davvero di livello. E poi mancino, perché c'è solo Ranieri. Per lo meno pari, se non superiore a quelli che ci sono già. E guardate che non è facile, c'è da convincere le squadre a mollare letteralmente i giocatori a stagione in corso".