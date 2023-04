Amoruso: “Turnover? Ha dato garanzie. Amrabat? Fondamentale per un difensore”

Si può amministrare perché tutti sanno fare il loro lavoro senza stare lì ad aspettare, i sostituti hanno dato garanzie e quando si è perso è perché tutta la squadra non era in condizione. Poi il Lech potrà sbilanciarsi e concedere qualcosa in contropiede. La semifinale d'andata sarà importantissima, ma adesso c'è da pensare a giocare bene contro i polacchi. Quarta "regista" comporta rischi? Il lavoro che fa Amrabat in copertura lo fanno pochissimi al mondo, avere un giocatore così davanti alla difesa ti fa stare tranquillo e ti consente di far ripartire l'azione".