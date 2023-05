Amoruso: “Spero in un’altra notte magica, come nel ’96. In difesa scelgo Quarta”

"Non so cosa darei per ringiovanire e giocare stasera!"

"Queste partite sono quelle dove l'adrenalina ti pompa nelle vene, non so cosa darei per ringiovanire e giocare stasera. La finale del '96? Il tragitto da Pisa a Firenze fu un susseguirsi di telefonate e festeggiamenti, via via che ci avvicinavamo allo stadio vedevamo aumentare i tifosi che volevano abbracciarci e festeggiare. Mi auguro che quella di stasera possa essere un'altra notte magica. La Fiorentina ha carte da giocare, ma deve rimanere pulita in fase difensiva. Sarà una partita che vivrà di dettagli, dal primo tocco di palla si capirà che gara sarà. La Fiorentina se la dovrà giocare tranquilla e spensierata, con la consapevolezza eventualmente di aver perso dando tutto contro un avversario più forte, l'importante sarà non avere rimpianti. Ranieri ha fatto straordinariamente bene, ma schiererei Quarta con Milenkovic, la coppia ideale per fronteggiare Dzeko e Lautaro".