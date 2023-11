Amoruso: “Non vedo fattibile il 4-3-2-1. Niente gol dei 9? Contano i punti”

"Milenkovic nell'ultima partita mi è piaciuto, l'ho visto meglio fisicamente. E se sta bene è uno dei migliori, mentre Quarta ha carenze nella concentrazione. Poi dipenderà anche da come si schiererà il Milan, visti gli infortuni e non solo, che ha. Il 4-3-2-1 ti renderebbe sbilanciato, li dovresti capire quanta voglia gli esterni abbiano voglia di rientrare. Penso sia inverosimile che venga utilizzato questo modulo. Italiano utilizza molto l'ampiezza del campo, mentre così si accentrerebbe il gioco. Italiano non ha mai avuto una punta da 20 gol, tolto Vlahovic. Il suo modulo prevede certe cose, per lui contano certi movimenti, dai quali beneficiano gli esterni e i trequartisti. Alla fine contano i risultati."