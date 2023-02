Amoruso non ha dubbi: “Arbitro e Var di Fiorentina-Braga da punire”

"La Fiorentina ha subìto gol nel momento migliore, gol sui quali si è difeso male. Si sono viste tante cose positive, come il gol di Cabral. Non capisco come sia possibile non aver dato il primo gol, arbitro e var vanno puniti e lasciati fuori dalle coppe per 6-7 anni, è una stupidaggine che non può avere spiegazione, ci si complica la vita in maniera inutile e esagerata. Tornando a Cabral, si muove meglio e anche i compagni lo servono meglio perché forse lo stanno conoscendo di più, mi auguro possa continuare così per il bene suo e della Fiorentina. Sivasspor? Li conosco poco e niente, ma nel sorteggio non siamo stati sfortunati. Mandragora ha segnato un gol fondamentale. Bianco l'ho visto un po' più intraprendere e comunque deve crescere, va visto in prospettiva, gli va dato tempo".