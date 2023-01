Amoruso: “Nico? Poteva stringere i denti. Si è rotto qualcosa con ACF”

Su Nico Gonzalez

"Io credo che tra Nico Gonzalez e la Fiorentina si sia rotto qualcosa dopo le dichiarazioni di Barone (LEGGI QUI LA NEWS). Se le cose non si sono raddrizzate, i 34 milioni di euro in questo momento la Fiorentina li calcola. Se dovessero arrivare 34 milioni di euro i viola potrebbero tra l'altro investirli non necessariamente su un altro esterno. La Fiorentina ha detto comunque che non farà mercato in entrata. Io non mi strapperei i capelli per trattenerlo comunque. Per questi giocatori che non mettono il club di appartenenza davanti a tutto io non mi preoccuperei troppo. Lo abbiamo visto con l'Argentina. Non credo sia il salvatore della patria, è un gran calciatore però da luglio a fine mondiale si è visto troppo poco. Secondo me poteva stringere di più i denti".