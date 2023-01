R. Galli: “Per l’attacco la Fiorentina ha contattato una vecchia fiamma”

Su Gonzalez e sul capitolo portieri

"Son convinto che su Nico Gonzalez non succeda granché alla fine. Qualcosa si è mosso, qualcosa che non è arrivato arriverà come proposta economica. Sono ottimista sulla sua permanenza a Firenze. Gollini o Cerofolini? Sul primo ci sono tante riflessioni. Il giocatore ha perplessità sul lasciare Firenze senza aver garanzie. Ancora non ha trovato una collocazione, ed ora deve tornare a pensare come giocatore della Fiorentina. In questo momento secondo me deve essere lui quindi il vice Terracciano".