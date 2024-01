Amoruso: “Ngonge? Ha le giuste caratteristiche per il gioco di Italiano”

"Contro il Sassuolo la Fiorentina aveva l'obbligo di mettere in difficoltò gli avversari, e non ci è riuscita. L'approccio è stato sbagliato e le partite vanno lette. Non si ottengono le vittorie sempre perché si è più forti. Ci vuole più cattiveria, più grinta. Nel primo tempo sembrava che la Fiorentina non volesse sporcarsi le mani. Quest'anno la Fiorentina è ancora quarta in classifica nonostante almeno 5 punti regalati nelle partite che ha perso. Mancano molti giocatori, vero, Nico Gonzalez su tutti, ma quella con il Sassuolo era una partita da non perdere. Attaccanti? Devono essere egoisti: Nzola non calcia mai. Ngonge? È un obiettivo reale, ha le giuste caratteristiche per giocare con Italiano. Credo, comunque, che la Fiorentina abbia già pensato alle sue mosse, già da prima di Natale".