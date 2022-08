Amoruso: “Mi auguro di non vedere i soliti 7 cambi, avrei gestito in altro modo”

"Nel precampionato è stato necessario spingere molto forte perché poi a novembre c'è lo stop. Io sarei partito con i titolari per le prime 5-6 partite, per far acquisire una mentalità netta. Non abbiamo visto la Fiorentina dello scorso anno, di bello c'è stato poco e non mi sono divertito. Domani ci giochiamo tanto, anche forse un pezzo di storia. Credo che Italiano si stia arrabbiando un po' per questo. In panchina è sempre una furia, molto più dell'anno scorso. Io a Empoli non ho vesto fare una sovrapposizione. E non si può neanche dire che l'Empoli non se la sia giocata: pressava anche in 10. La Conference è una competizione un po' strana che ancora non ho capito fino in fondo. Ma ovviamente ci auguriamo di arrivare più avanti possibile. Gol di Cabral in Conference? Non sono un caso, all'estero le difese sono diverse rispetto a quelle italiane. "