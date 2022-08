Da Enschede: torna Venuti dal 1′. Staffetta Jovic-Cabral?

Circa 24 ore dal fischio d'inizio di Twente-Fiorentina. Arrivano aggiornamenti su quella che dovrebbe essere la probabile formazione Viola che scenderà in campo contro gli olandesi. Torna fra i pali Terracciano, dopo il match di Empoli nel quale ha riposato. Spazio davanti a lui per Milenkovic e Igor, che ha smaltito i fastidi fisici, a sinistra ci sarà Biraghi. Rientra dal 1' anche Lorenzo Venuti dopo l'esordio di Dodò nel derby. Pochi dubbi anche in mediana dove, accanto ad Amrabat, dovrebbero scendere in campo Duncan e Bonaventura, nonostante non sia ancora al 100%. L'unico dubbio riguarda il centravanti: al momento sembra avanti Cabral, in gol nella gara d'andata, ma non si esclude una staffetta a gara in corso. Confermatissimi, invece, Nico Goznalez e Sotill sugli esterni