Amoruso: “La Fiorentina non poteva giocare col 4-3-3, mancavano 2 elementi”

"L'allenatore ha cambiato sistema di gioco. Non poteva giocare più 4-3-3 per diversi motivi. Significa essere intelligenti, poi quando la squadra è salita di colpi siamo tornati con l'idea dello scorso anno. In Italia non ti puoi permettere le leggerezze tattiche. La prestazione da il traino per il momento positivo. Le energie tornano dopo una grande vittoria come quella di giovedì. La Fiorentina dovrà saper gestire l'entusiasmo, vanno limati i minimi dettagli. La squadra deve essere cinica. La società ha fatto bene a dare fiducia ad Italiano. Anche perchè non c'erano alternative, ma non può avercela contro il tifoso perchè la critica. Il tifoso fa il suo."