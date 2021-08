Amoruso: “La Fiorentina deve imparare a difendere a quattro. VAR? Tocca a tutti”

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato il prossimo match contro il Torino e il gioco viola

Lorenzo Amoruso , ex giocatore della Fiorentina , commenta il prossimo match della Fiorentina contro il Torino ai microfoni del Pentasport. Le sue parole: "Il Torino ha un ottimo allenatore che gioca come Italiano. Noi a Roma non si è fatto una bella figura dal punto di vista del pressing e aggressività. Spesso si pressava a vuoto e noi non c'è lo possiamo permettere. Il Torino è una squadra diversa ma comunque rimane quella dell'anno scorso. Quello che mi preoccupa della Fiorentina è la difesa a 4, visto che ci sono state tante diagonali sbagliate".

Sull'uso del VAR contro la Roma : "Tocca a tutti, le regole sono cosi. Pensate che i giocatori della Roma non avevano nemmeno esultato, va be."

Sull'esito di questo campionato: " La Roma non la vedo bene, il gioco di Mourinho è antico. Mi incuriosisce la Lazio anche se devono imparare ancora a giocare come vuole Sarri. Non so chi vincerà ma quest'anno sarà un campionato molto equilibrato. L'Inter devo dire che non si è indebolita. Inzaghi è bravissimo dal punto di vista tattico. Ronaldo? basta sono stanco, il calcio è fatto anche da quelli che amano la maglia. Ormai sembrano ristoranti: vengo, mangio e pago".