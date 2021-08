Bocci: “In attacco serve più qualità. Berardi? Molto difficile”

Alessandro Bocci, noto giornalista di tifo viola, commenta così la prestazione della squadra contro la Roma e il lavoro di Commisso

Redazione VN

Alessandro Bocci, noto giornalista di tifo viola, commenta così la prestazione della Fiorentina contro la Roma ai microfoni del Pentasport. Le sue parole: "Una buona Fiorentina, anche se io la penso come Allegri. Per vincere bisogna prendere pochi gol. Detto ciò serve un po' più di qualità in attacco, ecco perché servirebbe uno come Orsolini. Da sottolineare anche gli errori individuali come quello di Pulgar ma siamo all'inizio. Dalla terza partita si inizierà a capire".

Sul sogno Berardi: "Non so, mi sembra difficile. Costa tanto. Lui vuole andare via ma vediamo, non so se il Sassuolo sarebbe in grado di sostituirlo. Bisogna aspettare. Certo, per arrivare in Europa serve Berardi. Renderebbe l'attacco della Fiorentina molto più pericoloso".

Sul lavoro di Commisso: "Sta facendo una buona squadra. Siamo alla resa dei conti, la Fiorentina non potrà fare altre stagioni come quest'ultime. Alla fine diventa frustrante per tutti. Poi uno come Commisso che da tanto peso alle critiche trova più difficoltà nel mondo del calcio".

Su Orsolini: "Nel 4 3 3 deve imparare a rientrare, soprattutto nel gioco di Italiano dove ai terzini fanno le ali. Lo stesso discorso varrebbe per Berardi. Se la fiorentina dovesse prenderlo allora dovrebbe mettersi a imparare bene il ruolo".

Sulla sfida con il Torino e le somiglianze tra Italiano e Juric: "Sono simili, in panchina fanno l'Inferno. Io ho tanta stima di Juric comune per Italiano. ha delle ottime idee e spero possa metterle in pratica il prima possibile. Sarà una partita difficile, con le squadre di Juric la Fiorentina ha fatto sempre fatica. Il risultato rimane in bilico, visto che sono squadre con il cantiere ancora aperto".