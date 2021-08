Addio CR7, Vlahovic finisce in tendenza: tifosi Juve vogliono solo lui. Ma…

La realtà però è ben diversa...

E' la notizia che sta scuotendo il calciomercato globale, Cristiano Ronaldo dirà addio alla Juventus. Il portoghese ha già comunicato alla società bianconera di volersene andare e attende solo la chiamata del Manchester City, anche se al momento non risultano offerte ufficiali e l'ipotesi della risoluzione prende sempre più campo. Quel che è certo è che comunque CR7 dirà addio alla Serie A e per questo la società bianconera è alla ricerca di un attaccante per sostituirlo. I nomi più caldi son quelli di Moise Kean e Scamacca, ma per i tifosi il sogno è solo uno: Dusan Vlahovic.