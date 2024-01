Amoruso: “Contro l’Udinese ecco come potrebbe giocare la Fiorentina davanti”

"Faraoni credo sia un'alternativa: per me Kayode rimane il titolare. Il modulo 3-5-2? Credo che la partita contro il Bologna sia uno spartiacque. Italiano sta capendo che anche gli altri allenatori studiano: a volte quello che vuoi sviluppare non hai la possibilità di farlo, quindi è normale mischiare le carte in tavola. Udinese? Ha fisicità e diventa difficile intestardirsi a giocare bene contro di loro. Mi aspetto un Udinese che la butterà, dunque, sul lato fisico. La Fiorentina ha più qualità ed ha anche velocità per far male. A centrocampo, inoltre, ha più armi. C'è bisogno comunque di una partita preparata bene, in tal senso non andrà ripetuto il primo tempo di Sassuolo, il peggiore di questa stagione della Fiorentina. Nzola e Beltran? Stanno facendo fatica entrambi. Posso ipotizzare, comunque, che contro l'Udinese Italiano li schieri entrambi dall'inizio. Ikone è un uomo da fascia, portarlo nel mezzo non sarebbe funzionale".