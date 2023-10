Amoruso: “Ciclo verità? No, ma mi aspetto risposte. Con l’Empoli gara sporca”

Su Radio Bruno l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così sul momento della Fiorentina: "Empoli partita trappola? Potresti sprecare tutto quello fatto fino ad adesso. Nel percorso di miglioramento di questa squadra c'è bisogno di una riprova, e vincere lunedì rappresenterebbe un pezzo di storia perché sarebbe la miglior partenza nell'era dei tre punti. E' un'occasione più unica che rara, per non vanificare la vittoria di Napoli. Tour de force verità? Il campionato non lo decidi ma lo indirizzi a ottobre/novembre.

Alla prossima sosta avremo un'inquadratura generale del campionato, in mezzo ci sono le partite di coppa e in questo blocco di gare ci sarà tanto da guadagnare ma anche da perdere. Mi aspetto risposte positive, vedo più concretezza da parte dell'allenatore nelle decisioni in campo, ma anche nei calciatori che badano al sodo. Non si può vincere sempre incantando, con l'Empoli rischia di essere una partita 'brutta' perché Andreazzoli ci verrà a pressare alto, ci saranno tante interruzioni e lì va usata l'intelligenza e sfruttare le debolezze dell'avversario. Se l'Empoli prende gol va in difficoltà. Beltran? Da ora in poi lo vedremo un po' più spesso, anche in campionato. Adesso iniziano ad arrivare avversari che se la giocheranno più a viso aperto e non ci sarà bisogno di fare solo la lotta là davanti".