Amoruso: “Amrabat non sposta gli equilibri. Ecco chi lo fa nella Viola”

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare di molti temi caldi sulla Fiorentina. Queste le sue parole: "Contro il Lecce ho visto la squadra un po' sulle gambe, quindi questa pausa sarà importante per recuperare le energie. Mancherà qualche nazionale, ma sono diversi i giocatori rimasti a lavorare. In questi giorni sarà importante lavorare sui dettagli. Il difetto di questa Fiorentina è che non ha dei veri leader di gruppo. È nelle partite importanti che il giocatore esce, soprattutto nei momenti di difficoltà. Torreira lo era? All'inizio lo pensavo, poi delle fonti mi hanno detto che ha spaccato lo spogliatoio".