Amoruso: “Alla Fiorentina servono due colpi importanti dal mercato”

"La strategia per il portiere dovrà essere simile a quella attuata dal Milan, ossia vendere per poi comprare. La Fiorentina dovrà vendere ad esempio Amrabat per poi andare a rinforzare quel ruolo. I viola poi hanno anche ottimi prodotti del settore giovanile tra i pali, ecco perché si dovrà capire bene se sul mercato andare su un profilo esperto o su un altro prospetto. Mercato? Il reparto che ha meno bisogno di essere toccato per me è il centrocampo. Secondo me la Fiorentina non farà 5/6 acquisti di livello ma ne basterebbero due importanti. Un centrale di difesa che sappia guidare la linea e un attaccante forte".