Amoroso a VN: “Fiorentina, prendi Spalletti e ti copri le spalle. Castrovilli mi ricorda Rui Costa. Chiffi…”

7 anni in entrambe le piazze, Christian Amoroso ricorda gli anni tra Firenze e Bologna alla vigilia del Derby dell’Appennino in una gara che non avrà molto da chiedere in termini di classifica ma varrà molto per Iachini:

Christian, tanti anni fa c’era una Fiorentina che giocava la Champions. In quella squadra c’eri anche tu…

Sono cresciuto nella Fiorentina, ho ricordi bellissimi. Oggi sicuramente è difficile tornare a giocare la Champions, ci sono diverse squadre forti. Almeno nel breve, se la viola vorrà tornare nell’Europa dei grandi la società deve dimostrarlo ai tifosi, magari non facendo partire giocatori come Chiesa. Se tieni i tuoi gioielli e tutti gli anni aggiungi qualcosa puoi lottare per bei traguardi, ma vedo questa Fiorentina molto lontana da quei tempi

Gli ultimi giorni a Firenze sono stati infuocati, non solo per le temperature ma anche per qualche episodio molto discusso in Roma-Fiorentina…

Io sono dell’idea che non si potrà mai raggiungere lo 0% come percentuale d’errore. C’è la tecnologia, ma qualcosa può sempre sfuggire e di conseguenza qualcuno paga. Quello di Chiffi è un errore grave, non può non aver sentito il pallone che gli sbatteva addosso. Però resta il fatto che continuiamo a lamentarci, lo facevamo prima quando il VAR non c’era e lo facciamo adesso che è presente

Ci racconti un aneddoto dei tuoi trascorsi in viola?

Non posso non citare l’episodio con Edmundo, la sua fuga al carnevale di Rio mentre noi ci giocavamo lo scudetto. Lo abbiamo pregato di restare, in più Bati si era fatto male. Con l’entusiamo che avevamo avremmo potuto sognare Si parla tanto della panchina della Fiorentina. Chi ti piacerebbe vederci seduto l’anno prossimo?

Spalletti, mi piacerebbe tantissimo. È un allenatore che sta facendo benissimo, prendendo lui la società avrebbe le spalle coperte, come a dire: “Noi l’allenatore l’abbiamo preso, adesso tocca ai giocatori”. Prendere un tecnico come Luciano sarebbe per Firenze una ciliegina da mettere sulla torta

Da ex centrocampista invece come giudichi Castrovilli?

Castrovilli è l’unico giocatore dopo tanti anni che mi ricorda Rui Costa. Fa tanti km con la palla al piede, è un giocatore a tutto campo e può fare diversi goal. Potrà diventare un calciatore importante, è un pezzo pregiato di questa squadra e la società dovrà essere brava a respingere le sirene di mercato

Che partita ti aspetti domani tra Fiorentina e Bologna?

Sono due squadre che hanno fatto una stagione simile, tra alti e bassi ma sono due squadre che si equivalgono. Sinisa (MIHAJLOVIC PERDE PEZZI PER FIRENZE) è stato bravo a dare un’impronta al Bologna, sarà una gara equilibrata, da tripla

AMOROSO SUI RINFORZI VIOLA