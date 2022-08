Amerini: “Jovic ha bisogno di rodaggio, Italiano l’allenatore giusto per lui”

Daniele Amerini sul mercato della Fiorentina e non solo

L'ex calciatore Daniele Amerini , ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina: "Il mercato è sicuramente stato buono. Jovic ha bisogno di rodaggio, ma sono sicuro che Italiano sia l'allenatore giusto per rigenerarlo. Sono fiducioso anche su quei giocatori che ad oggi sono più indietro".

"Il top sarebbe un profilo alla Luis Alberto, ma è veramente difficile. Lo Celso? Sinceramente preferisco lo spagnolo. Torreira una perdita importante. La scorsa stagione aveva portato anche dei gol importanti. Con Amrabat e Mandragora non vedo un miglioramento. Sicuramente Italiano chiederà anche a loro qualcosa in più in fase conclusiva".