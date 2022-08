Bucchioni: “Fossi in Milenkovic valuterei l’offerta dei viola. Su Lo Celso…”

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic: "La sensazione è che ancora non ci sia niente di fatto per Milenkovic. La situazione si capisce anche da come Italiano stia gestendo il serbo in vista della sfida di domani. I viola hanno fatto una proposta di rinnovo molto importante e il giocatore sta riflettendo. Se dovesse partire ovviamente la Fiorentina tornerà sul mercato per trovare un sostituto. Dovrà pensarci parecchio a lasciare una squadra che lo ha inserito al centro del progetto e in grande crescita".