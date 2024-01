Amerini: “Domani partita tosta, Italiano fa giocare male le big”

"Tutte le grandi soffrono la Fiorentina di Italiano, il suo gioco è ostico. Per questo domani non credo che sarà una gara spettacolare, Mazzarri deve correre ai ripari, ma dalla rosa può tirare fuori qualcosa. La lotta Champions è apertissima, ci sono 5-6 squadre in lizza. Quella che ha parlato di più sul campo e giocato è stata proprio la Fiorentina. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi la quarta piazza"