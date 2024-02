Amerini: “Belotti funzionale alle due punte. Punterei su Castrovilli”

"Io so che la Fiorentina ha cercato un giocatore come Gudmundsson e Almada, che sapesse fare anche la trequarti. La cifra per l'islandese era alta, ma lui è bravo. La Fiorentina credo che non ci sia voluta arrivare, forse aveva disposizioni diverse. Se il colpo fosse andato in porto ci si sarebbe tirati dietro tutta la città. Mina e Brekalo sono stati impalpabili fino ad adesso, c'è da sperare che non ci siano infortuni. Credo che ci possa essere un cambio modulo, magari le due punte più spesso. Belotti deve trovare un po' di ritmo e condizione, se giochi a due punte meglio di Belotti non potevi prendere nessuno. Nel reparto offensivo siamo migliorati"