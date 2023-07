Zeki Amdouni ha disputato una grande stagione al Basilea. Il ragazzo aveva fatto soffrire la Fiorentina, con 2 gol in totale nel doppio confronto in Conference. Sembrava essere vicinissimo alla Lazio. E invece i capitolini hanno acquistato Castellanos dal New York City. E Amdouni ha comuque trovato squadra. Si tratta del Burnley di Vincent Kompany. Che ha stravinto la Championship e torna in Premier. La cifra secondo Foot Mercato è di 15 milioni