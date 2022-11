Ambrosini: “Jovic deve dare di più. Gonzalez? Qualcosa è successo”

Sul caso Nico Gonzalez

"Qualcosa è successo in termini di gestione. Per il giocatore non è stato semplice gestire questa fase prima del Mondiale. Non so cosa gli passi per la testa, ma ha voluto avere un occhio di riguardo in più visti i vari problemi fisici. C'è chi l'ha gestita diversamente come il suo connazionale Lautaro Martinez, che le ha giocate tutte, ma tutto ciò cambia di giocatore in giocatore. Per la qualità del giocatore merita di essere ripreso in considerazione. Si deve capire se il giocatore ha voglia di dimostrare di far bene, è lui il primo a dover fare il passo iniziale".