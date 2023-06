La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, riporta una notizia che riguarda il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Infatti, il patron viola è stato premiato ieri, a New York, dall’Istituto Italiano di Cultura ed è entrato, per primo, a far parte del “The Wall of Fame”, il riconoscimento per emigranti ed italo-discendenti che, con i loro successi personali, rappresentano un vanto per tutta la comunità di italiani all’estero. Il suo commento: