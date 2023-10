Allenamento a porte aperte al Viola Park, info parcheggi e accesso

Indicazioni per chi proviene da Firenze: (Dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a SX su Via degli Olmi, poi a DX su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano);

Per poter accedere al parcheggio sarà necessario mostrare la propria prenotazione per l’evento, vi preghiamo di averlo pronto al momento dell’arrivo al parcheggio.

Indicazioni per chi proviene da Firenze: (Dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a DX su Via degli Olmi, poi a SX su Via Roma);

Per raggiungere il Viola Park, una volta parcheggiato il proprio mezzo, si raccomanda di percorrere Via del Pratello fino a Via Granacci, utilizzando quindi l’attraversamento pedonale posto all’incrocio su Via Pian di Ripoli. Per poter accedere al parcheggio sarà necessario mostrare la propria prenotazione per l’evento, vi preghiamo di averlo pronto al momento dell’arrivo al parcheggio. L'accesso avverrà a partire dalle ore 13:30 dall'ingresso di Via Pian di Ripoli, 5.

