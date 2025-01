VIDEO – Gudmundsson di nuovo in gruppo. E Bove… Fa l’arbitro al Viola Park

Doppia seduta oggi per la Fiorentina al Viola Park. Una squadra in versione ritiro estivo. Così, Raffaele Palladino, sta cercando di recuperare e ottimizzare le sedute di allenamento, in vista della gara del prossimo lunedì 13 gennaio, a Monza. Un doppio allenamento che, in stagione, si è verificato solo quando la squadra ha avuto completamente la settimana libera.