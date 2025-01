Fiorentina, oggi doppia seduta. Novità su Gudmundsson

Una Fiorentina in versione ritiro estivo. Così, Raffaele Palladino, sta cercando di recuperare e ottimizzare le sedute di allenamento in vista della gara del prossimo lunedì 13 gennaio, a Monza. 32 punti in 18 partite (ricordiamo la partita sospesa contro l'Inter) portano ad una media di 64 punti totali nell'arco della stagione. Parliamo di una media che, nella storia recente, rappresenta una quota sufficiente per arrivare tra quinto e quarto posto. L'anno scorso (23/24), ti garantirebbe il sesto posto, tra Roma (63) e Bologna (68); considerando, invece, la classifica della stagione 22/23, eguaglieresti l'Atalanta di Gasperini "raggiungendola"al quinto posto; nella stagione 21/22, stessa cosa, però, ai danni della Lazio (sempre 64 punti). E ricordiamo, la media e previsioni sono fatte non considerando il recupero contro l'Inter...