Fiorentina, niente riposo: in campo nel pomeriggio al Viola Park

Dopo la pesante sconfitta di Monza, la Fiorentina torna subito in campo. La squadra torna ad allenarsi oggi pomeriggio al Viola Park, agli ordini di Raffaele Palladino. Imperativo mettersi alle spalle il nuovo stop e ripartire dopo un periodo davvero negativo. C'è poca serenità all'interno della società gigliata, come dimostrano le parole a caldo del Ds Pradè. La Fiorentina vive un momento difficile dal punto di vista dei risultati: nelle ultime cinque in campionato sono arrivate quattro sconfitte e un solo punto dal pareggio con la Juventus. Palladino deve muoversi in fretta e pensare già alla partita contro il Torino, in programma domenica alle 12.30, al Franchi.