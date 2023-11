Al Viola Park arrivano in visita i bambini di Campi Bisenzio

Giornata speciale per alcuni bambini di Campi Bisenzio che hanno potuto visitare il Viola Park in questi giorni tremendi per la città

Una giornata speciale per alcuni bambini di Campi Bisenzio, che in questi giorni hanno visto la loro città sprofondare nel fango, con molte famiglie che hanno perso tutto. La Fiorentina, in accordo con la Misericordia di Campi cui nei giorni scorsi Joe Barone ha donato delle nuove idropulitrici ha regalato una giornata diversa e particolare al Viola Park ai bambini. I bambini accompagnati da degli adulti hanno vissuto un momento di gioia e leggerezza in mezzo a giorni pesanti e drammatici. I ragazzi hanno potuto vedere da vicino sia le strutture che i giocatori viola assistendo all'allenamento della Fiorentina e poi sono riusciti a scattare selfie ed autografi ad alcuni giocatori non impegnati nella seduta, come Dodo, e ai dirigenti viola che erano li presenti.