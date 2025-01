Agroppi, minuto di silenzio in Serie A ma non solo: sarà ricordato anche a Riyadh

La FIGC ha deciso di rendere omaggio ad Aldo Agroppi, figura storica del calcio italiano, scomparso questa mattina all'età di 80 anni. Un minuto di silenzio sarà osservato su tutti i campi delle competizioni italiane per commemorare la sua memoria e il contributo che ha dato al mondo del calcio sia come calciatore che come allenatore.

Agroppi, celebre per le sue oltre 200 presenze con la maglia del Torino e per i successi alla guida di diverse squadre italiane, sarà ricordato anche durante la Supercoppa Italiana, che si sta svolgendo a Riyadh, in Arabia Saudita. Prima del calcio d’inizio della semifinale tra Inter e Atalanta, sarà osservato un minuto di silenzio in suo onore.