Lutto nel mondo del calcio: è morto Aldo Agroppi, ex allenatore viola

Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, è morto a 80 anni il 2 gennaio presso l’ospedale di Piombino, sua città natale. Nato il 14 aprile 1944, Agroppi è ricordato per le oltre 200 presenze con il Torino, con cui vinse due Coppe Italia, e per i successi da allenatore, come la promozione del Pisa in Serie A nel 1981/82.