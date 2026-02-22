Alfredo Aglietti è intervenuto a Viola su RTV38, dove ha commentato il momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Aglietti: “Fiorentina-Pisa ci dirà se i viola hanno capito in che situazione sono”
news viola
Aglietti: “Fiorentina-Pisa ci dirà se i viola hanno capito in che situazione sono”
Aglietti ha presentato Fiorentina-Pisa
Una partita come quella con il Pisa si imposta cercando di far capire l'importanza, è un derby che torna dopo tantissimo tempo a parte l'andata. Devi cercare di limitare al massimo quello che fa la Fiorentina, il Pisa ha armi come il contropiede, bisogna essere bravi nelle motivazioni in questi appuntamenti. Per il Pisa è l'ultima chiamata, anche vincendo resta comunque indietro, salvarsi sarebbe un'impresa, ci sono tante cose su cui poter fare affidamento, il Pisa non ha mai vinto fuori casa. La differenza domani la farà la Fiorentina. La partita di domani ci dirà se la Fiorentina ha capito dove si trova
© RIPRODUZIONE RISERVATA