Ag. Vanoli: “Paolo ha la fiducia della società. Su cosa lavora con i giocatori”

Andrea d'Amico, agente del tecnico viola Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:
Le contingenze non sono positive ma è anche vero che con l'arrivo di Paratici sono arrivati nuovi giocatori. La psicologia di gruppo è completamente diversa. Il lavoro di Paolo non è solo quello di trovare soluzioni tattiche o atletiche - che hanno già trovato - ma soprattutto di entrare nella mente dei giocatori.
Inoltre la Fiorentina ha rinforzato la squadra con nuovi acquisti e ha dato fiducia a Vanoli, considerato un allenatore preparato. La speranza è che la Fiorentina possa risollevarsi e affrontare con successo le prossime sfide, a partire dalla partita contro il Napoli.
