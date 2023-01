Ag. Bianco: “Ha sorpreso anche me. Sul gol non è colpa sua”

"Prima pensavo che fosse un ragazzo che doveva farsi le ossa in B, oggi il ragazzo è pronto per la Serie A". Lo ha detto Beppe Galli, procuratore di Alessandro Bianco, dopo l'esordio di ieri in campionato nella partita Fiorentina-Monza. Le valutazioni delle scorse settimane fatte dall'agente insieme ai dirigenti viola, hanno portato alla sua conferma nonostante le offerte che erano arrivate: "In Serie B lo volevano quasi tutti. La Fiorentina ci ha chiamato e ha detto che doveva rimanere lì con loro. Se non avesse giocato nelle amichevoli era giusto andare via. Ora dopo il minutaggio, la partita in A, Italiano lo vede con un altro occhio. Sarà un'alternativa da qui a giugno".