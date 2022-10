Ag. Bianco: “Esordio meritato. La fiducia della società c’è. A gennaio però…”

"Sono contento per lui. Si è meritato questa piccola soddisfazione, ha lavorato molto in questi mesi per arrivare all'esordio. Se è rimasto a Firenze è perché ha la stima della società e dell'allenatore che sanno di avere tra le mani un giocatore bravo e intelligente. Il mister gli parla spesso. La dirigenza in estate invece ha rifiutato diverse offerte. La scelta di restare è maturata già alla fine dello scorso anno. E' meglio per lui allenarsi con la prima squadra piuttosto che andare a giocare altrove. A gennaio poi vedremo cosa accadrà. Il ragazzo è stato sempre sereno e lo ha dimostrato anche nel suo esordio ieri, sembrava un veterano".