Affibbiato: “Per Fiorentina-Juventus si va verso il sold out. Sulla Conference…”

"La vendita per Fiorentina-Juventus sta andando molto bene. Abbiamo già superato i 35mila biglietti venduti. Per quanto riguarda la disponibilità di vendita è rimasta la Curva Ferrovia e qualche posto sparso nel resto dei settori. Siamo praticamente vicini al sold out, con 2-3 mila biglietti rimasti. Mini abbonamenti per la Conference League? Siamo contenti per il raggiungimento dell'Europa anche se con le gare così ravvicinate non c'è stato molto tempo per programmare. I mini abbonamenti sottoscritti sono già duemila, con gli abbonati che avranno diritto di prelazione fino a domenica. Per quanto riguarda la vendita libera, quest'ultima durerà fino all'8 settembre. Da lunedì invece inizierà la vendita dei biglietti per la singola gara di Coppa".